Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 11:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tavuk dürümdeki uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu
[Fotoğraf: DHA]
Muş’ta, yol kontrolü sırasında bir otomobilde yapılan aramada tavuk dürüm arasına gizlenmiş 8,6 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Muş'un Bulanık ilçesinde narkotik köpeğinin desteğiyle jandarma ekipleri tarafından yol kontrolü gerçekleştirildi.
Durdurulan bir otomobilde arama yapılırken, narkotik köpeği dürüm şeklindeki tavuk dönere tepki verdi.
Açılan dürümün içerisinden 8,6 gram toz esrar maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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