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AA
27.09.2026 10:18
Bakan Fidan'ın New York temasları
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurul Başkanı Khalilur Rahman ile görüştü ve ABD’nin BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Michael Waltz'ı kabul etti.
[Michael Waltz-Hakan Fidan (AA)]
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında New York'ta bulunuyor.
Bakan Fidan, BM 81. Genel Kurul Başkanı Rahman ile New York’ta bir araya geldi.
[Fotoğraf: DHA]
Fidan ayrıca ABD’nin BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Waltz'ı Türkevi'nde kabul etti.