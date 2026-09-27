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Gündem
AA 27.09.2026 10:18

Bakan Fidan'ın New York temasları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurul Başkanı Khalilur Rahman ile görüştü ve ABD’nin BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Michael Waltz'ı kabul etti.

Bakan Fidan'ın New York temasları
[Michael Waltz-Hakan Fidan (AA)]

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında New York'ta bulunuyor.

Bakan Fidan, BM 81. Genel Kurul Başkanı Rahman ile New York’ta bir araya geldi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Fidan ayrıca ABD’nin BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Waltz'ı Türkevi'nde kabul etti.

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