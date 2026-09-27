JASAT, 11 yıllık cinayeti aydınlattı

İçişleri Bakanlığı, Manisa'da 6 Temmuz 2015'te Akhisar-Manisa kara yolu üzerinde cesedi bulunan Meral Babacan'ın ölümüne ilişkin faili meçhul dosyanın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin titiz çalışması sonucu 11 yıl sonra çözüldüğünü duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda, yıllardır aydınlatılamayan cinayet dosyası yeniden ele alındı.

Tek delil, otomobilin ayna çerçevesi oldu

JASAT ekiplerince dosyanın yeniden incelenmesi sırasında olay yerinde bulunan plastik parça mercek altına alındı.

Uzman ekiplerin yaptığı incelemede, söz konusu parçanın belirli bir marka ve modele ait aracın yan ayna çerçevesi olduğu tespit edildi.

Bu detaydan yola çıkan ekipler, olay gününe ait KGYS kamera kayıtlarını zaman ve mesafe ölçümleriyle yeniden incelemeye aldı.

Kayıtların saniye saniye incelenmesi sonucunda, Meral Babacan'ın otobüsten indikten sonra iş yerine doğru yürüdüğü belirlendi. Olay yerinde bulunan ayna çerçevesiyle birebir uyumlu araca ait görüntülere de ulaşılmasıyla soruşturmada önemli bir ilerleme sağlandı.

Araç 2017'de başka bir kişiye satılmış

Aracın izini süren ekipler, otomobilin 2017 yılında Şanlıurfa'da başka bir kişiye satıldığını tespit etti.

Mevcut araç sahibiyle görüşen ekipler, otomobilin yan aynasının geçmişte değiştirildiğini belirledi.

Yapılan araştırmalar sonucunda, olay tarihinde aracı kullanan R.Ç. tespit edildi.

JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan R.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.