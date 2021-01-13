Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 11:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kumar oynayan 14 kişiye 59 bin 254 lira ceza
Kastamonu'da kumar oynarken suçüstü yakalanan 14 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında 59 bin 254 lira para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Araç ilçesi Kızılören köyünde bulunan bir evde kumar oynandığını tespit etti.
Yapılan operasyonda kumar oynayan 14 kişi suçüstü yakalandı.
Evde yapılan aramada kuru sıkı tabanca ile kumar oynamada kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan 14 kişiye ise kumar oynamak ve sosyal mesafeye uymamaktan 59 bin 254 lira idari para cezası uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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