İzmir'de yağışlardan en fazla körfez etrafındaki ilçeler etkilendi.

En fazla yağış Konak'a

Kent merkezindeki Konak ilçesinde dün 06.00 ila bugün 06.00 saatleri arasında metrekareye düşen yağış miktarı 77,9 kilogram oldu. Bu yağışın büyük kısmı 18.00 - 24.00 saatleri arasında kaydedildi.

Bornova, metrekareye 69,3 kilogram ile en fazla yağışın düştüğü ikinci ilçe oldu. Buca 62, Kemalpaşa 53, Gaziemir 49,2, Menderes 36,2 kilogram yağış aldı. Torbalı 6,6 kilogram ile yağış miktarı en düşük ilçe oldu.

İzmir'in merkez ilçelerinde etkili olan yağışın büyük kısmının 6 saat içerisinde düşmesinin suyun tutunmasını engellediği, sel ve su baskınlarına neden olduğu açıklandı.

Hava sıcaklığı düşecek

Kentte yağış geçişleri devam edecek ancak bugün ve yarın kuvvetli yağış beklenmiyor.

Yarın aralıklarla yağış görüleceği, cuma gününden itibaren havanın soğuyacağı aktarılarak sıcaklığın düşmesiyle iç kesimlerdeki Ödemiş, Bayındır, Tire gibi ilçelerde yüksek kesimlere kar yağması öngörülüyor.