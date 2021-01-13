İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi saat 21.00'den sonra hafta sonu da tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, Diyarbakır'da olumlu sonuç vermeye devam ediyor.

Kent genelinde vaka oranı, yüzde 70 gerilerken, yoğun bakım servislerinde doluluk oranı da yüzde 29'a düştü.

Kentin merkez ilçesi ve 106 bin nüfuslu Sur'da günlük pozitif vaka sayısı sıfırlandı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun bir aradan sonra Covid-19 günlük pozitif vaka sayısında Sur ilçesi için sıfır rakamına ulaştık. Çok şükür. Emeği geçen filyasyon ekiplerine, İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına, jandarma, emniyet, zabıta, muhtar, imam ve öğretmenlerimiz ile vatandaşlarımıza teşekkürler" dedi.

Çınar

Ticarette geçiş noktası olan, günde binlerce aracın geçiş yaptığı Diyarbakır- Mardin kara yolundaki Çınar'da Covid-19 ile mücadelede sıkı tedbirler uygulanıyor.

Camilerden ve resmi araçlardan sık sık uyarı anonsları yapılan ilçede kamu kurumlarına HES koduyla giriş yapması, vatandaşların da maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralına harfiyen uyması sonuç verdi.

Vaka sayısının bir dönem 180'lere vardığı ilçede iki günden bu yana yeni vaka belirlenmedi.

İlçede vaka sayısının sıfıra inmesine katkı sunan esnafa Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı tarafından "teşekkür belgesi" verildi.

"Ciddi bir mücadele verdik"

Kaymakam Büyüknalçacı, 2020 yılının dünya genelinde koronavirüsle mücadeleyle geçtiğini, Türkiye'de de bu kapsamda önemli tedbirler alındığını dile getirdi.

Çınar'ın nüfus ile alan olarak büyük bir ilçe olduğunu ve uluslararası kara yolu üzerinde bulunduğunu dile getiren Büyüknalçacı, "Kuralları uygulamak için tam manasıyla ciddi bir mücadele verdik. Şu anda günlük vaka sayımız sıfıra inmiş durumda. İnşallah bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Uygulamaları taviz vermeden gece gündüz yürüttüklerini ve sonuç aldıklarını kaydeden Büyüknalçacı, sadece yaptırımlarla değil çalışma ekipleriyle, esnafla, vatandaşlarla omuz omuza temizlik, maske, mesafe kuralını yerine getirerek başarıyı elde ettiklerini ifade etti.

Büyüknalçacı, ilçeye bağlı 100 köy ile mahalle bulunduğunu ve her bir yerleşim yerinde bir görevli bulundurduklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Buralarda koronavirüsle ilgili uyarıları yaparken vatandaşların da kurallara uymasını sağladık. Esnafa iç denetimlerini yapma konusunda gereken yönlendirmede bulunduk. Gelen müşterilerin maske, mesafe ve temizlik konularına uymalarını sağladık. Köylerimizi de içerisine alan bir harita çıkarttık. Yayılma olan bölgeleri işaretledik. Koronavirüsün çevresini çembere alarak virüsü yok etmeye çalıştık. Bu sistem de başarılı oldu."

Büyüknalçacı, yapılan çalışmalara vatandaşların da gönüllü olarak katkı sunduğunu anlatarak, bu sorunun birlik ve beraberlik içerisinde çözüme kavuşabileceğini vurguladı.

"Kurallara uymaya gönüllü vatandaşlarımız var. Koronavirüsün ne kadar ölümcül bir hastalık olduğunu, geçmişimizi ve büyüklerimizi silip götürdüğünü anlattık. Geleneksel bir yapıya sahip olan halkımız özellikle büyüklerini korumak için kendilerini korudu. Bizimle gönüllü mücadele verdiler." diyen Büyüknalçacı, salgınla mücadeledeki bu başarıya katkı sunan sağlık çalışanları, güvenlik güçleri ve vatandaşlara teşekkür etti.

Esnafa teşekkür belgesi

Büyüknalçacı ayrıca kurallara tam anlamıyla uyan esnafa da teşekkür belgesi verdiklerini belirtti.

Belge alan esnaf Rasim Karaca, ilçede faaliyet yürüten esnaf olarak yürütülen bu mücadeleye destek sunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Mehmet Edip Batar da salgınla mücadelede her türlü tedbire dikkat ettiklerini, Kaymakamlık ve kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği halinde hareket ettiklerini kaydetti.