Bulgaristan ve Edirne’deki kuvvetli sağanak nedeniyle Tunca Nehri’nin debisi bir günde neredeyse 20 kat artmış ve nehir için risk seviyesi kırmızıya yükseltilmişti.

Gece yarısından sabah saatlerine kadar nehrin debisinde düşüş yaşansa da kırmızı risk seviyesi geçerliliğini koruyor.

Yükselen debi nedeniyle nehir yola taşınca, Tunca Hudut Bölüğü askerlerine yemek götüren kişi, aracında mahsur kaldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Minibüsünün su dolması nedeniyle aracın üstünde yardım bekleyen görevlinin çağrısına AFAD yetişti.

Mahsur kalan kişi botla bulunduğu yerden kurtarıldı.