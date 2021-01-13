Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 09:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Düştüğü çukurda boğulmak üzere olan köpeği itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir’in Edremit ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağışta içi su dolan inşa halindeki bir asansör çukuruna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Akçay Mahallesi’nde bir apartman inşaatının asansör çukuruna düşen ve yağış nedeniyle içi su dolan çukurda boğulma tehlikesi yaşayan köpeğin sesine vatandaşlar yetişti.
Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Edremit İtfaiye Grup Amirliği Arama Kurtarma ekibi köpeği kurtarıldı.
Kurtarılan köpek muayenesi yapıldıktan sonra yaşam alanına salıverildi.
Etiketler: İtfaiye
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