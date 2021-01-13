Beyşehir ilçe merkezinde akşam saatlerinden beri etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle, Hamidiye Mahallesi'ndeki 4 katlı bir sitenin çatısının bir bölümü uçtu.

Elektrik hatlarını koparıp yol üzerine düşen çatı, park halindeki 3 araca zarar verdi. Elektrik tellerinin kopması nedeniyle mahalle de bir süre karanlıkta kaldı.

Çevre sakinleri, durumu polis, MEDAŞ, itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı.

Öte yandan, fırtına nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen, aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Aile fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Birçok ev ve araçta hasar oluştu

Kadınhanı ilçesinde ise, dünden beri etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok ev ve araçta hasar oluştu.

Evlerin çatısının uçması yollardaki araçlara da zarar verdi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.

Bazı evlerde elektrik hatlarında küçük çaplı yangın çıktı. Zarar gören ev ve çiftliklerde hasar tespit çalışmaları yapılacak.