Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 09:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van’da karga istilası: Geceleri uyuyamıyoruz
[Fotoğraf: DHA]
Van’ın Erciş ilçesinde, gökyüzünü gün batımına yakın saatlerde kargalar kaplamaya başladı. Mahalleli, kargaların hem seslerinden rahatsız hem de ekinlerinin zarar görmesi ihtimali nedeniyle endişeli.
Van’ın Erciş ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kasımbağı Mahallesi’nde, akşam saatlerine doğru yüzlerce karga ortaya çıkıyor.
[Fotoğraf: DHA]
Bir süre toplu halde sağa sola uçan kargalar, hava kararmaya başlayınca evlerin çevresindeki ağaçlara konuyorlar.
Sayıları çok fazla olan kargaların çıkardıkları seslerden rahatsız olan mahalle sakinleri, kargaların ekinlere zarar verme ihtimali nedeniyle de endişe duyuyor.
[Fotoğraf: DHA]
Mahalleli, gün batımından gün doğumuna kadar mahallede bekleyen kargalar nedeniyle yetkililerden yardım istiyor.
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