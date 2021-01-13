Van’ın Erciş ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kasımbağı Mahallesi’nde, akşam saatlerine doğru yüzlerce karga ortaya çıkıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Bir süre toplu halde sağa sola uçan kargalar, hava kararmaya başlayınca evlerin çevresindeki ağaçlara konuyorlar.

Sayıları çok fazla olan kargaların çıkardıkları seslerden rahatsız olan mahalle sakinleri, kargaların ekinlere zarar verme ihtimali nedeniyle de endişe duyuyor.

[Fotoğraf: DHA]

Mahalleli, gün batımından gün doğumuna kadar mahallede bekleyen kargalar nedeniyle yetkililerden yardım istiyor.