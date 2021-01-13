İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle çok sayısa ev ve iş yerini su bastı. Sürüklenen otomobiller birbirine çarparak durabildi.

Sağanak, kentte akşam saatlerinden itibaren yer yer şiddetini artırdı. Buca, Karabağlar ve Konak başta olmak üzere merkez ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Ekipler, su taşkınlarının yaşandığı yerlerde çalışma başlattı.

Konak ilçesindeki Lale Mahallesi'nde Kayasuyu Camii önündeki derenin üzerindeki köprü, yükselen sular nedeniyle hasar görerek trafiğe kapandı. Aynı mahalledeki bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Bahriye Tuna adlı vatandaş, sele kapılarak tırın altına girdi. Tuna, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı, sağlık durumu iyi.