Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da sıcaklık 8 ila 10 derece düşecek
Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın 8-10 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da aralıklı sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava bekleniyor.
İstanbul ve bölgenin doğusunda aralıklı sağanak tahmin ediliyor. Tekirdağ'ın doğusunda sabah sağanak, gece saatlerinden sonra Edirne'nin güney kesimlerinin karla karışık yağmur öngörülüyor.
Bölgede sıcaklığın 8-10 derece azalması, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji
Sıradaki Haber
İzmir'de sağanak: Bir vatandaş sele kapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz