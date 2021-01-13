Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı 14 ilçede yapılan eş zamanlı operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Ocak'ta FETÖ'ye karşı 14 ilçede eş zamanlı operasyon yaptı.
Operasyonda, aralarında aktif polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 12 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ
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