Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 09:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Terör örgütü PKK’da çözülme sürüyor. 2 örgüt mensubu daha ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teslim olan örgüt mensuplarının terör örgütüne 2010 ile 2014 yıllarında katıldıkları, son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi.
Böylelikle, 2021’de ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı 3’e yükselmiş oldu.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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