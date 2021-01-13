Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 10:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çuvaldan para kazanıyorlar
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da ikinci el çuvallar çöpe gitmekten kurtarılıp ekonomiye kazandırılıyor. Esnaf Bahadır Oğuz, 1964 yılında babasının açtığı dükkanda baba mesleğini devam ettiriyor.
Tahıl pazarında ikinci el çuval alım satımı yapan esnaf, kullanılmış un, buğday, bakliyat, şeker ve yem çuvallarını çöpe gitmekten kurtarıp ekonomiye kazandırıyor.
Yem, un, buğday, bakliyat ve şeker çuvallarını kullananlar bunları çöpe atmak yerine ikinci el alım satımını yapan Bahadır Oğuz'u arayarak ellerinde ikinci el çuval olduğunu söylüyor. Oğuz da bu çuvalları gidip alarak Tahıl Hanındaki dükkanında satıyor. İkinci el çuvallara eşya ve moloz doldurmak isteyenler rağbet gösteriyor.
Mesleğin babasından kaldığını ifade eden Bahadır Oğuz, 1964 yılında babasının açtığı dükkanda baba mesleğini devam ettiriyor.
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