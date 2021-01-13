Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 10:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da kar yağışı etkili oldu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ankara'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Ankara'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün başkentte en yüksek sıcaklık 5 derece olacak.
Ankara'da kar manzarası drone ile görüntülendi.
Etiketler: Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Diyarbakır'ın 2 ilçesinde pozitif vaka sıfırlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz