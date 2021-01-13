Pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler bitki çaylarına yöneldi, ebegümecine olan ilgi de arttı.

Doğal ortamda yetişen ebegümecinin kilosu aktarlarda 300 liraya kadar çıktı.

Aktar Koray Özkılıç, ebegümecinin kullanım şekillerinden bahsetti:

“Koronavirüsten korunabilmek için vücut savunmasını yüksek tutmak lazım. Vücudun antioksidan özelliğinin yüksek olmalı. Ebegümeci, Ege ve Akdeniz yöresinde doğal olarak yetişen bir bitki. Kaynatmadan çay gibi demlenip de içilir, taze toplanan otundan yemek de yapılır.”

Ebegümecinin faydaları saymakla bitmiyor. Öksürük ve bronşite iyi geliyor. Göz kuruluğu çekenlerde çayı ile pansuman yapılıyor. Burun tıkanıklığını gideriyor. Kabızlık, bulantı ve kusmayı önlüyor.