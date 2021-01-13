Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 12:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avcılar'da yapım aşamasındaki binanın istinat duvarı çöktü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Avcılar'da temeli atılmış yapım aşamasındaki bir binanın istinat duvarı çöktü.
İstanbul Avcılar'daki Tıpatan Sokak'ta yapımı devam eden bir binanın istinat duvarında yağışlı havanın etkisiyle çökme meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, binanın temeline dolan suyun tahliye çalışmaları sürüyor.
İstinat duvarının çökmesi sonucu ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.
Etiketler: İstanbul
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