İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliye ait Orhangazi ilçesindeki adrese operasyon düzenledi.

Evde "Takip" isimli uyuşturucu madde arama köpeğiyle yapılan aramalarda, bir kırlentin içine gizlenmiş 1821 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.