Bodrum Deniz Müzesi gönüllülerinden Timuçin Binder, geleneksel denizcilikle ilgili konuların anlatılacağı bir proje başlattı. Müzenin desteklediği proje, çeşitli alanlarda Kayık 1934 projesiyle iş birliği içinde olacak. Proje kapsamında her cumartesi saat 14.00'te geleneksel denizciliği tanıtmak için çevrim içi sunumları düzenlenecek.

Moderatörlüğünü Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu’nun yapacağı sunumlar, 6 farklı konu başlığından oluşuyor. Her sunumun sonunda katılımcılara söz hakkı veriliyor.

Toplantıya katılmak için, katılımcıların öncelikle “Zoom” programını telefonlarına ya da bilgisayarlarına yüklemeleri gerekiyor. Sonrasında, bağlantıya tıklayarak ya da "Meeting ID: 732 298 4069, Passcode: 9vFsGf" bilgilerini girerek toplantı odasına katılım gerçekleşiyor.

Geleneksel Denizcilik ve Kayık 1934 sunumları programı

- 16 Ocak Cumartesi 14.00 En Geleneksel Kayık: Sakoleva Tırhandil

- 23 Ocak Cumartesi 14.00 Deneysel Denizcilik ve Yelken Arması Araştırmaları

- 30 Ocak Cumartesi 14.00 Kayık 1934 Projesinin Seyirleri: Geleneksel, Tarihsel ve Doğa Seyirleri

- 6 Şubat Cumartesi 14.00 Doğal Denizcilik: İnsan ve Deniz

- 13 Şubat Cumartesi 14.00 İlk Mavi Yolculuklar

- 20 Şubat Cumartesi 14.00 Geleneksel Denizcilik Atölyeleri

"Denizciliğin ihtiyacı olan kültürel dönüşümde senin de payın olsun”

Kayık 1934 projesi, Timuçin Binder’in bir kısmını Bodrum Deniz Müzesi’yle iş birliğinde yürüteceği, geleneksel denizcilik çalışmaları, yelken ve denizcilik araştırmaları yapmayı, doğa ve denize duyarlılığı artırmayı ve sürdürülebilir yaşama katkı sağlamayı amaçlayan çok yönlü projesi.

Projenin mottosu ise "Denizciliğin ihtiyacı olan kültürel dönüşümde senin de payın olsun”. Projenin ilk hedefi, 1930’lar Bodrum’una ait bir iş yelkenlisini orijinal haliyle, yani motorsuz, sadece yelkenli olarak yapmak ve böylece bir anıt-kayık yaratmak.

11,5 metrelik bu yelkenli iş kayığı aynı zamanda çalışacak, geleneksel denizcilik ve yelken araştırmaları yapacak, geçmiş denizciliği tanıtacak. Bu amaçla etkinlikler ve seyirler düzenleyecek.

Denize ve doğaya duyarlılığı artırmak amaçlanıyor

Araştırma sonuçlarını kitaplar ve belgesellere dönüştürerek Ege’nin denizcilik araştırmalarına katkıda bulunacak. Projeyle, deniz ve doğaya karşı duyarlılığı artırmak amaçlanıyor.

Projeyle ilgili bilgi almak ve desteklemek isteyenler için detaylar, gelişmeler ve birçok bilginin olduğu https://www.kayik1934.org/ sitesi ziyaret edilebilir.