Osmanlı’dan Cumhuriyet'e: Kuşaktan kuşağa aktarılan yetenek
100 yılı aşkın süredir kuşaktan kuşağa aktarılan müzik yeteneğinin 3’üncü kuşak temsilcisi Ayşe Ediz, bu yeteneğini kendi çocuklarına da aktardı.
Annesinin itirazlarına rağmen okulda gizlice piyano çalan Ayşe Ediz’in müzik kariyeri, 15 günde hazırlandığı konservatuvar sınavını kazanmasıyla başladı.
42 yıl Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda çalan Ediz’in müzik yeteneği, Saray Orkestrası’nda kornist olarak çalışan dedelerinden geliyor.
Gelenek sürdürülüyor
Ediz, 2009 yılında emekli olsa da gelenek, çocukları ve torunu tarafından sürdürülüyor.
Çocukları Zeynep Işık, Elvan Şekercioğlu ve Ahmet Ediz Şekercioğlu notalara hayat vermeye devam ederken, torunu Laçin Martynov da kendisine ait albüm ile müzik kariyerine başladı.
Miras kalan sadece yetenek değil
Piyanist Ayşe Ediz’in Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık eden dedelerinin bıraktığı miras müzik yeteneğinden ibaret değil.
O döneme ait birçok tarihi evrak ve fotoğraf da kuşaktan kuşağa aktarıldı ve pek çok kurumun arşivlerine kaynaklık etti.
Haber: Ayşe Nur Gündoğdu
Kamera: Ata Çalapkulu