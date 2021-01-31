Annesinin itirazlarına rağmen okulda gizlice piyano çalan Ayşe Ediz’in müzik kariyeri, 15 günde hazırlandığı konservatuvar sınavını kazanmasıyla başladı.

42 yıl Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda çalan Ediz’in müzik yeteneği, Saray Orkestrası’nda kornist olarak çalışan dedelerinden geliyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Gelenek sürdürülüyor

Ediz, 2009 yılında emekli olsa da gelenek, çocukları ve torunu tarafından sürdürülüyor.

Çocukları Zeynep Işık, Elvan Şekercioğlu ve Ahmet Ediz Şekercioğlu notalara hayat vermeye devam ederken, torunu Laçin Martynov da kendisine ait albüm ile müzik kariyerine başladı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Miras kalan sadece yetenek değil

Piyanist Ayşe Ediz’in Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık eden dedelerinin bıraktığı miras müzik yeteneğinden ibaret değil.

O döneme ait birçok tarihi evrak ve fotoğraf da kuşaktan kuşağa aktarıldı ve pek çok kurumun arşivlerine kaynaklık etti.

Haber: Ayşe Nur Gündoğdu

Kamera: Ata Çalapkulu