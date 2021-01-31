Ankara’da açılan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tesislerinde verilen eğitimle hem Türk kültürü kuşaktan kuşağa aktarılıyor hem de çocuklar ve yetişkinler bir arada spor yapma imkanı buluyor.

Tesisin ilgi odağı olan sporlarının başında ise okçuluk geliyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Önce oklarını yapıyorlar, sonra eğitim alıyorlar

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkan Vekili Abdulhadi Turus, ok eğitiminin değerinin bilinmesi için eğitimden önce tesisteki atölyelerde kursiyerlere kendi oklarını ürettirdiklerini söyledi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Sağlığın korunmasında etkili

Diğer spor türlerinde olduğu gibi, okçuluk da fiziksel ve mental sağlığın korunması noktasında etkin rol oynuyor.

Kursiyerlerden Berra Altundağ, üniversite sınavına hazırlandığını ve stres atmak için haftada 2-3 gün tesise geldiğini söyledi.

Okçuluk kurslarına 9 yaşın üzerindeki herkes katılabiliyor.

Haber: Ayşe Nur Gündoğdu

Kamera: İhsan Kırkbeşoğlu