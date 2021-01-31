Geleneksel sporlardan okçuluğa ilgi büyük
Geleneksel Türk sporlarından okçuluk her yaştan insanın ilgisini çekiyor. Sporcular Ankara’da açılan tesislerde hem okçuluk eğitimi alıyor hem de kendi oklarını yapmayı öğreniyor.
Ankara’da açılan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tesislerinde verilen eğitimle hem Türk kültürü kuşaktan kuşağa aktarılıyor hem de çocuklar ve yetişkinler bir arada spor yapma imkanı buluyor.
Tesisin ilgi odağı olan sporlarının başında ise okçuluk geliyor.
Önce oklarını yapıyorlar, sonra eğitim alıyorlar
Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkan Vekili Abdulhadi Turus, ok eğitiminin değerinin bilinmesi için eğitimden önce tesisteki atölyelerde kursiyerlere kendi oklarını ürettirdiklerini söyledi.
Sağlığın korunmasında etkili
Diğer spor türlerinde olduğu gibi, okçuluk da fiziksel ve mental sağlığın korunması noktasında etkin rol oynuyor.
Kursiyerlerden Berra Altundağ, üniversite sınavına hazırlandığını ve stres atmak için haftada 2-3 gün tesise geldiğini söyledi.
Okçuluk kurslarına 9 yaşın üzerindeki herkes katılabiliyor.
Haber: Ayşe Nur Gündoğdu
Kamera: İhsan Kırkbeşoğlu