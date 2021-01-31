Hakkari kırsalında gezinen 3 ayı, bölgede arama tarama faaliyeti yapan askeri aracın önüne çıktı.

Kış uykusunda olması gereken ayılar devriye atan askeri aracın önünde koşturdu.

1 anne ve 2 yavru olduğu anlaşılan ayılar, bir süre sonra yorularak aracın önünden çekildi.



