Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 17:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ayıların askeri aracın önünde koşturduğu anlar kamerada
Hakkari'de 3 ayı, bölgede arama tarama faaliyeti yapan askeri aracın önünde koşturdu. Kış uykusunda olması gereken ayıların o anları kameraya yansıdı.
Hakkari kırsalında gezinen 3 ayı, bölgede arama tarama faaliyeti yapan askeri aracın önüne çıktı.
Kış uykusunda olması gereken ayılar devriye atan askeri aracın önünde koşturdu.
1 anne ve 2 yavru olduğu anlaşılan ayılar, bir süre sonra yorularak aracın önünden çekildi.
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