Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 21:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İş makinesi çöken duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Rize'de yol seviyesinin altında kaldığı için yıkımına başlanan istinat duvarı çöktü. İş makinesi yıkılan duvarın altından kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.
Fener Mahallesi'ndeki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Ayder Kız Öğrenci Yurdu yol seviyesinin altında kaldığı için arka kısmına istinat duvarı yapıldı.
Üzerine asfalt dökülen yola aşırı yük binince mahalle sakinleri durumu Rize Belediyesine bildirdi.
Şikayetler üzerine istinat duvarının ön kısmına yeni bir istinat duvarı yapıldı. Eski duvarın ise yıkımına başlandı.
İş makinesi son anda kurtuldu
İş makinesi çalıştığı sırada duvar büyük bir gürültüyle yıkıldı. İş makinesi son anda yıkılan duvarın altından kalmaktan kurtuldu.
O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sıradaki Haber
Manisa'da 4 genç pompalı tüfekle öldürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz