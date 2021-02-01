Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 02:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da bir araç şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ordu'nun Aybastı ilçesinde bir otomobil şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Aybastı ilçesine bağlı Pelitözü Mahallesi mevkiinde, Ö.H. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil şarampole devrildi.
Kazada araç sürücüsü ile otomobilde bulunan E.K. olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan K.Ü. ise 112 Acil Servis ekiplerince Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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