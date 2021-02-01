Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 06:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kuzey Ege'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kuzey Ege'de hava şartları deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ'tan iptal olan seferlere ilişkin duyuru yapıldı.
Gökçeada-Kabatepe ve Geyikli-Bozcaada arasında yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir gibi boğaz hatlarında ise yoğunluk olması durumlarında seferler saatsiz olarak yapılıyor.
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