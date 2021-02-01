Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ'tan iptal olan seferlere ilişkin duyuru yapıldı.

Gökçeada-Kabatepe ve Geyikli-Bozcaada arasında yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir gibi boğaz hatlarında ise yoğunluk olması durumlarında seferler saatsiz olarak yapılıyor.