Karşıyaka ilçesinde polis, 35 ACP 320 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan 25 yaşındaki sürücü Baran Ç. kaçmaya başladı.

Otomobil, bir süre sonra sokaktaki kahvehanenin girişindeki brandanın demir kısmına çarptıktan sonra durdu. Otomobildeki bir kişi bu sırada kaçtı.

Polis ekipleri, otomobilde bulunan 5 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve sürücüye ayrıca ehliyetsiz araç kullanmaktan para cezası uyguladı. Ayrıca otomobil sahibine de ceza yazılırken, araç trafikten menedildi.

Polis ekipleri, otomobilden kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.