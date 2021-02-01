Van’ın Erciş ilçesine bağlı Çelebi Mahallesi’nde bir sokak köpeğinin yavrusu donarak öldü.

Sıfırın altında 20 derecede saatlerce yavrusunun başında bekleyen köpek, yavrunun yanına yaklaşan köpeklere de saldırdı.

Yavrusunun yanından bir an olsun ayrılmayan anne köpek için mahalle halkı yiyecek bıraktı.

[Fotoğraf: DHA]

“Annelik içgüdüsünü ben bu köpekte gördüm”

Seyfullah Kasımoğlu anne köpeğin yavrusunun başındaki çaresiz bekleyişini şöyle anlattı:

“Köpeği merak ettiğim için birkaç saat sonra evden gelip görmek istedim. Ama yerinde değildi. Biraz daha uzakta bulunan ağaçlık alana yavrusunu getirmiş başında bekliyordu. Gece geç saatlerde, yani olaydan 10 saat sonra geldiğimde hala yavru köpeğin başında bekliyordu. Yanına yaklaşan diğer köpeklere saldırıp, yavru köpeğin yanına yaklaşmasına izin vermiyordu. Evden biraz et getirip, anne köpeğe verdim. Çok zor bir durum bu. Annelik içgüdüsü nasıl bir şey ben bu köpekte gördüm. Bir gün sonra sabah geldiğimde köpek kar ve tipinin altında hala yavrusunu bekliyordu.”