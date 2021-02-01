Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu’da en düşük sıcaklık Kars’ta ölçüldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Doğu Anadolu Bölgesi’nde gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 8 derece ile Kars’ta ölçüldü.
Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve az bulutlu olacağı ve gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile sis ve pus görüleceği öngörülüyor.
Bölgede hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın güney yönünden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli ve Erzincan’da 6, Erzurum ve Iğdır’da 2, Kars ve Ardahan’da sıfır, Ağrı’da ise sıfırın altında 1 derece olması öngörülüyor.
Buzlanma ve don uyarısı yapıldı
Gece ve sabah buzlanma, don ve pusun görüleceği bölgede, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli olması gerektiği uyarısı yapıldı.
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