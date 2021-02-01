Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 10:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şanlıurfa'da duvar çöktü, 6 araç hasar gördü
Şanlıurfa'da aşırı yağışın etkisiyle bir binanın istinat duvarının çökmesi sonucu 6 araç, yandaki bir inşaatın temeli için kazılan yere düştü.
Merkez Karaköprü ilçesinin Doğukent Mahallesi'nde bir binanın istinat duvarı, aşırı yağmurun da etkisiyle çöktü.
Binanın bahçesinde bulunan 6 araç, yan tarafta bulunan bir inşaatın temeli için kazılan yere düştü.
Durumu gören bina sakinleri evlerinden aşağıya inerken, araçlar çukurdan vinç yardımıyla kurtarıldı.
Bina sakinleri, büyük bir gürültü duyduktan sonra istinat duvarının çöktüğünü gördüklerini dile getirdi.
Öte yandan duvarın çökme anı, binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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