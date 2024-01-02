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Türkiye
AA 02.01.2024 17:40

Erzincan'da tır dorsesinde 22 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da gümrük mühürlü bir tırın dorsesinde 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzincan'da tır dorsesinde 22 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: İHA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, aldıkları istihbarat doğrultusunda Dilucu Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan İran uyruklu K.S. idaresindeki tırı, Erzincan-Erzurum kara yolu üzerindeki polis uygulama noktasında durdurdu.

Gümrük mühürlü tırın dorsesinde yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Ekiplerce gözaltına alınan sürücü K.S. ile yanında bulunan A.S.B. emniyetteki işlemlerin ardından çıkardıkları mahkemece "insan kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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