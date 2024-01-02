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Türkiye
İHA 02.01.2024 16:46

Acemi şoför büfeye daldı

Konya'da, otomobil kullanmayı öğrenmek isteyen sürücü, dönüş yapmak istediği sırada bir büfenin dolaplarına çarptı. Kazada, o sırada büfeden ekmek alan bir kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zerre Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde babasının yardımıyla araba kullanmayı öğrenmek isteyen Emine G, direksiyona geçti.

Bir süre aracı sokakta kullanan Emine G., dönüş yapmak istediği sırada otomobilin kontrolünü kaybetmesi sonucu büfeye daldı. Otomobilin çarpması sonucu büfe önünde bulunan içecek ve ekmek dolabı devrildi. Bu sırada büfeden ekmek alan İbrahim A. da otomobilin ile büfe arasında kalarak yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan İbrahim A, ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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