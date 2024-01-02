Acemi şoför büfeye daldı

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zerre Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde babasının yardımıyla araba kullanmayı öğrenmek isteyen Emine G, direksiyona geçti.

Bir süre aracı sokakta kullanan Emine G., dönüş yapmak istediği sırada otomobilin kontrolünü kaybetmesi sonucu büfeye daldı. Otomobilin çarpması sonucu büfe önünde bulunan içecek ve ekmek dolabı devrildi. Bu sırada büfeden ekmek alan İbrahim A. da otomobilin ile büfe arasında kalarak yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan İbrahim A, ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.