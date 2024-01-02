Fazlalık sandığı sokaktaki internet kablolarını testereyle kesti

Olay, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde 30 Kasım Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Orhangazi Caddesi'nde iş yeri bulunan Hasan Karakuş, internet erişiminde kesinti yaşanması üzerine ilgili firmayı aradı. Firma görevlilerinden, erişimde bir sorun olmadığını, erişimin sağlandığı kablolar da sorun oluğunu öğrendi.

Ertesi gün inceleme yapan ekipler, kabloların kesildiğini tespit etti.

Bunun üzerine Karakuş, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde, kabloların sokakta oturan komşuları tarafından el testeresi ile kesildiğini gördü.

Karakuş, "İki gündür internetimiz yok. e-ticaret işi yapıyoruz. Bizim işimiz internetle olunca kaybımız büyük." dedi.

"Kabloları kalabalık yapıyor diye kestim"

Kabloları kesen komşuları ise, "İşe yaramıyor ve kalabalık yapıyor diye kabloları kestim. O kablolar iptal olmuştu. İnternet erişiminde kesinti olması mümkün değil. İnternetle alakası yok. Kabloları topladım duruyor orada. İnternet erişimi var." diye konuştu.