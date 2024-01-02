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Türkiye
AA 02.01.2024 16:49

İstanbul'un 2 ilçesinde su kesintisi yapılacak

İstanbul'da deplase edilen isale hattının bağlantı çalışmaları nedeniyle Beyoğlu ve Kağıthane'nin bazı mahallelerinde yarın 10.00 ila 23.59 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak.

İstanbul'un 2 ilçesinde su kesintisi yapılacak

İSKİ'den yapılan açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yaptırılacak okul inşaatı sebebiyle deplase edilen 400 milimetre çapındaki isale hattının bağlantı çalışmaları yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Kervansaray Sokak'taki çalışma nedeniyle 10.00 ila 23.59 saatleri arasında Beyoğlu'ndaki Örnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piripaşa ve Keçecipiri mahalleleri ile Kağıthane'deki Gürsel, Mehmet Akif Ersoy ve Talatpaşa mahallelerinde su kesintisi yapılacağı bildirildi.

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