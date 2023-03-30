Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erciyes'te kar etkili oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'te kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kayak merkezinde tesislerin bulunduğu 2 bin 200 rakımdaki Tekir bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da etkili olan kar yağışı devam ediyor.
Yer yer tipi ve sisin etkili olduğu Erciyes'te, kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı.
Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri de merkeze giden yolda kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Öte yandan şehir merkezinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Etiketler: Kayseri Kar Yağışı Hava Durumu
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