Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezinde düzenlenen 59. Kütüphane Haftasının ilk günü, “Kütüphanede Oyun Oynuyoruz”, “Kütüphanede Müzik Var” etkinlikleri ile geçti.

“Kütüphanede Müzik Var” etkinliğinde, müzik eğitmenlerinden Bahadır Varvar eşliğinde müzik derslerine katılan öğrenciler muhteşem bir performans sundu.

Dramaya yoğun ilgi

Etkinliklerin ikinci ve üçüncü günlerinde 7- 10 ve 10- 14 yaş grubu çocuklara yönelik drama çalışmaları düzenlendi. Çocuklara drama çalışmalarıyla kitap sevgisinin yanı sıra sosyal beceriler de kazandırıldı.

21 bin 438 kitap yer alıyor

Kütüphane, 21 bin 438 kitap ile her yaştan 3 bin 191 üyeye kitap okuma imkânı sunuyor.

Müzik eğitmenleri tarafından verilen enstrüman kurslarına 200’ün üzerinde kursiyer katılıyor. Düzenlenen Yunanca, İtalyanca ve Arnavutça kurslarıyla Selçuklular, dünya dilleri ile buluşturuluyor.

Öğrenciler hafta içi her gün saat 21.00’e kadar, cumartesi günleri de 10.00- 15.00 saatleri arasında ders çalışabiliyor. Ders çalışan öğrencilere ücretsiz Wİ-Fİ imkanı sunuluyor.