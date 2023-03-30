AFAD verilerine göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.