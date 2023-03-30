Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 3,7 büyüklüğünde deprem
[Fotograf: TRT Haber]
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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