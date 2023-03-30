Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremde yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı
[Arşiv : İHA]
Adıyaman'da 35'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği Şansel Sitesi'nin müteahhidi tutuklandı.
Depremlerde yıkılan binalara ilgili soruşturmalar sürüyor.
Bu kapsamda, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 35'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği Şansel Sitesi'nin müteahhidi Erman Çalış kent merkezinde gözaltına alındı.
Çalış, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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