Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 10:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da hatalı sollama kazaya neden oldu
İstanbul Avcılar'da, D-100 Karayolu yan yolda ilerleyen otomobile, hatalı sollama yapan başka bir otomobil çarptı.
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi.
Küçükçekmece yönünde seyir halindeki otomobil, sollama yapmak isteyen başka bir araç tarafından sıkıştırıldı.
Devrilmekten son anda kurtulan otomobil, önce refüje ardından da aydınlatma direğine çarptı.
Hatalı sollama yapan otomobilden inen sürücü kazanın şaşkınlığını yaşarken, diğer sürücünün yardımına çevredekiler koştu.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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