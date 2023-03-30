Kaza, dün saat 16.00 sıralarında D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi.

Küçükçekmece yönünde seyir halindeki otomobil, sollama yapmak isteyen başka bir araç tarafından sıkıştırıldı.

Devrilmekten son anda kurtulan otomobil, önce refüje ardından da aydınlatma direğine çarptı.

Hatalı sollama yapan otomobilden inen sürücü kazanın şaşkınlığını yaşarken, diğer sürücünün yardımına çevredekiler koştu.