Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 16:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni yıl öncesi turist yoğunluğu
[Fotoğraf: DHA]
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni yıl öncesi yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezi Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon, 15 Aralık'ta açıldı. Kayak merkezindeki bin 500 yatak kapasitesine sahip oteller, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.
Rusya, Ukrayna, Belarus ve Polonya'dan gelen turistler, güneşli havada kayak yapmanın keyfini yaşadı. Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı gondollara turistler maske ve mesafe kurallarına uyarak alındı.
Ziyaretçiler koronavirüs tedbirlerine uyarak tatillerine devam ediyor.
Etiketler: Kış Sporları Turizm
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