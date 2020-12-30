Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Özel Harekat Şubesi'nde görevli polislerden oluşan 110 kişilik ekip ile sabah saat 05.00 sıralarında operasyon düzenlendi.

Ekipler, 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Pamukkale ilçesindeki 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyona havadan dronlar destek verdi.

Polisin ihtarına rağmen açılmayan çelik kapılar koçbaşı ile kırıldı. Evlerde özel eğitimli narkotik köpeği 'Jibby' ile yapılan aramalarda 589 ecstasy hap ve 10 gram bonzai ile pompalı tüfek ele geçirildi.

Elektrik süpürgesinden esrar çıktı

Bir evin deposunda yapılan aramalarda elektrikli süpürgenin içerisine gizlenmiş 7 gram esrar bulundu. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.