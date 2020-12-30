Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından uygulanacak, “Engelleri Üreterek Aşıyorum” ve “Geleneksel El Sanatlarının Modernizasyou ve Ekonomik Yaşama Entegrasyonu” projeleri kapsamında İş Geliştirme Merkezi’nde atölyeler oluşturuldu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Valilik olarak her alanda olduğu gibi istihdamı artırmak için de çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek, DAKA ve İl Özel İdaresi destekleriyle birçok proje hazırladıklarını ifade etti.

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Projeler ile yaklaşık 250 kadın ve engelli vatandaş istihdam edilecek

Geliştirilen projeler ile birlikte yaklaşık 250 kadın ve engelli vatandaşın istihdamının sağlanacağını açıklayan Akbıyık, projelere ilişkin şunları kaydetti:

“Kentteki engellilerimizi istihdama katmamız gerekiyor. Onlara hem iş bulmuş hem de meslek edindirmiş oluyoruz. Yapacakları ürünlerle Hakkari'nin doğasına, kültürüne, turizmine ve tarihinin tanıtımına büyük katkı yapacaklar. İki projeye de üniversitemiz, Sanayi ve Teknoloji ile Kültür ve Turizm il müdürlüklerimiz, İŞKUR, KOSGEB ve diğer kurumlarımız destek veriyor. Onların katkılarıyla hem Hakkari'nin kilimini yaşatacağız hem de kadınlara, engellilere iş imkanı sunacağız. Hakkari kilimi dünyaca ünlü bir kilim. Biz Hakkari kilimini eski değerine, önemine kavuşturacağız.”

