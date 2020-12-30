Koronavirüs salgını nedeniyle sokakta oyun oynayamayan çocukların evde keyifli vakit geçirebilmeleri için hazırlanan, içinde kutu oyunlar ve oyuncakların bulunduğu "Hediye Karavanı"nın kente gelmesi dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde program düzenlendi.

Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, programda yaptığı konuşmada, anlamlı bir çalışma yapıldığını, oyuncaklarla çocukların daha iyi vakit geçirebileceklerini söyledi.

"Kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak"

Oyuncakların çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağını belirten Efendioğlu, pandemi döneminde çocuklar için atılan her türlü adımı çok değerli ve anlamlı bulduklarını kaydetti.

Zeka seviyesini geliştirecek her türlü aktivitenin gelecek nesiller için değerli olduğunu aktaran Efendioğlu;

"Teknolojinin yanında zeka oyunlarımıza da zaman ayırmamız gerekiyor. Federasyonumuzun bu konuda çok büyük gayretleri var. Bu bölgemize yaptıkları ziyaret ve çocuklarımıza getirdikleri oyuncaklar değerlidir, anlamlıdır. Emeği geçen başta federasyonumuz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri çocuklarla oyunlar oynadı, onlara hediyeler verdi.