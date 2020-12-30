Yılbaşında tedbir ve denetimler en üst düzeyde olacak. Türkiye 2021'i koronavirüs önlemleri altında karşılayacak.

2020'nin son gününde saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması 4 Ocak Pazartesi günü sabah saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacak.

Marketler ve fırınlar açık olacak

Marketler açık olacak ancak alkol satışı hafta sonu kısıtlamalarında olduğu gibi yapılmayacak. Tekel bayileri kısıtlama süresince kapalı olacak. Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. Vatandaşlar evlerine yürüme mesafesindeki bu işletmelere giderek ihtiyaçlarını giderebilecek.

Kısıtlama boyunca restoran ve lokantalar mesailerine devam edecek. Saat 10.00 ile 00.00 arasında paket servis yapılabilecek. Kısıtlama süresince fırınlar da açık olacak. İşletmeler ruhsatlarında yazan çalışma saatleri içerisinde ekmek ve unlu mamül üretimine devam edecek.

Müzik yayını ve kutlama yapılmasına izin verilmeyecek

Otel ve konaklama tesislerinde yılbaşı eğlencesi düzenlenemeyecek. Saat 22.00'den itibaren restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında hiçbir şekilde müzik yayınına izin verilmeyecek. Otel ve konaklama tesislerinde bulunan müşterilerin, kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alınacak.

31 Aralık saat 21.00'den 1 Ocak saat 10.00'a kadar il ve ilçe merkezlerinde toplanma ve kutlama alanları olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara yabancı turist girişleri de yasak olacak.

Haber: Semih Kılıç