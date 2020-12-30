Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rehin aldığı annesini öldüren kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde evde rehin aldığı annesini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.
Dün Hacı Ali Öztürk Mahallesi'ndeki evde rehin aldığı 55 yaşındaki annesi Vesile D'yi pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan 32 yaşındaki Uğur D'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Psikolojik sorunları bulunduğunu öne süren zanlının ifadesinde, "Kanepede uyurken annem 'Oğlum, kahvaltın hazır' diyerek beni kaldırdı. Sinirli uyandım. Annemle tartışmaya başladık. Ondan sonra yattığım kanepenin altındaki kendime ait pompalı tüfeği aldım. Annem balkona kaçtı. Sonrasını hatırlamıyorum, pişmanım" dediği öğrenildi.
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