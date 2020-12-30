Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 16:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
AVM'lerde yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinin girişinde alışveriş yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk sebebiyle AVM'nin girişinde uzun kuyruk oluştu.
Yılbaşı öncesinde internetten alışveriş yapmayı tercih etmeyen vatandaşlar AVM'lere akın etti.
Esenyurt’ta bulunan bir AVM’de, çok sayıda insanın yılbaşı alışverişine gelmesi sonucunda uzun kuyruk oluştu.
Alışverişe gelenler, AVM’ye girebilmek için sıranın kendilerine gelmesini bekledi.
[Fotoğraf: DHA]
Vatandaşlar HES kodlarını okutarak AVM’ye giriş yaptı
Görevlilerin sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunduğu vatandaşlar, AVM’ye girebilmek için HES kodlarını okuttular.
Etiketler: HES Kodu Koronavirüs Tedbirleri Sosyal Mesafe
Son Haberler
- 17:57
- 18:01
- 17:50
- 17:58
- 18:01
Sıradaki Haber
Elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz