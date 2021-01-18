Sağlık Bakanlığınca belirlenen 'COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi' kapsamında geçen 14 Ocak'ta ülke genelinde başlayan sağlık çalışanlarının aşılanmasının bu hafta tamamlanması öngörülüyor.

87 bin 120 kişiye aşılanacak

Sağlık çalışanlarının ilk doz aşılarının uygulanmasının ardından diğer öncelikli grup olan engelli ve yaşlı bakım evlerinde kalanlar aşılanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve korumaevleri gibi kuruluşlarda kalan toplam 87 bin 120 kişiye aşı uygulaması yapılacak.

Aşılama odaları hazırlandı

Aşılama çalışması kapsamında bakanlık ve il sağlık müdürlükleri işbirliğiyle kuruluşlardan hizmet alan engelli ve yaşlı vatandaşlar ile çalışan personelin listeleri ve sağlık durumlarını gösteren dosyalar hazırlandı.

Uygulamaların yapılacağı kuruluşlarda aşılamanın yapılacağı odalara yönelik çalışmalar tamamlandı.

Ankara genelinde resmi ve özel 51 kuruluşta aşı odaları hazır hale getirildi.

Kaldıkları kuruluşlarda aşılama yapılacak

245 yaşlı ve yaklaşık 170 personelin bulunduğu 75'inci Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan sağlık servisindeki aşı odaları, aşılama için hazırlandı. Engelli ve yaşlı vatandaşlar, dışarı çıkmak zorunda olmadan kaldıkları kuruluşta ilk doz aşılarını olabilecek.

Engelli ve yaşlı bakım kuruluşlardaki ilk doz aşı uygulamasının bir haftada bitirilmesi planlanıyor.

Aşılar, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarına Sağlık Bakanlığının belirlediği önlemler çerçevesinde soğuk zincir korunarak ulaştırılacak.