13 Ocak'ta aracıyla Kocaeli Kartepe'ye giden ve bir daha haber alınamayan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Uğur Tolun, 5 gündür aranıyordu. Bugün Uğur Tolun’a ait aracın Derbent Mahallesi’nde bulunan kanala düştüğü, kazada doktorun öldüğü tespit edildi.

Arama çalışmalarına katılan ekipler, Kartepe bölgesinden koordinasyon merkezine geri çağırılmaya başlandı.