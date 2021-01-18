Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 14:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
5 gündür aranan doktorun cesedi evinin yakınında bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 13 Ocak günü aracıyla gezmeye çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan doktor Uğur Tolun ölü bulundu.
13 Ocak'ta aracıyla Kocaeli Kartepe'ye giden ve bir daha haber alınamayan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Uğur Tolun, 5 gündür aranıyordu. Bugün Uğur Tolun’a ait aracın Derbent Mahallesi’nde bulunan kanala düştüğü, kazada doktorun öldüğü tespit edildi.
Arama çalışmalarına katılan ekipler, Kartepe bölgesinden koordinasyon merkezine geri çağırılmaya başlandı.
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