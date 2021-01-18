Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ocak ayında taze üzüm hasadı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, kasım ayındaki bağ bozumunda bazı bağları örtü altında bırakan üzüm üreticisi, ocak ayına kadar taze tuttuğu üzümleri hasat etti.
Emcelli Mahallesi'nde yaşayan Aykut Karadağ, Sütmezli mevkisinde yetiştirdiği üzümlerin büyük bölümünü bağ bozumu döneminde topladı.
Üzümlerin bir kısmını taze kalması için örtü altında bırakan Karadağ, ocak ayında kalanları hasat etti.
"Soğuk hava deposu gibi"
Aykut Karadağ üzümlerin yüksek rakımda yetiştiğini belirterek, taze hasadını ilk olarak yakınlarına dağıttı.
Karadağ, "Üzümlerin üzeri de örtülü. Soğuk hava deposu gibi. Kar altında üzümlerimi keserek tanıdıklarıma kışın taze üzüm yemeleri için hediye etmeye başladım" dedi.
Etiketler: Tarım Üretimi
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