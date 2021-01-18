Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve bittiğinde 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise “çift eğrilikli kemer baraj” kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle ilçe merkezi su altında kalacak.

Tamamı Türkiye’nin öz kaynakları ile ve Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj nedeniyle taşınacak yeni yerleşke için 20 hektarlık alana yaklaşık 30 bin meyve ağacı ve fidan dikildi.

[Fotoğraf: DHA]

Yusufeli 7’nci kez taşınıyor

Tarihi boyunca 6 kez yerleşim yeri değiştirilen Yusufeli’nde, kayıtlı mezarların ardından ağaçlar da taşındı.

Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2019 yılında Yusufeli ziyaretinde halka hitap ederken, ‘ağaçlandırma çalışmalarına hemen başlanılıp, yemyeşil bir ilçe yapacağız’ talimatlarından sonra Orman Bölge Müdürlüğü olarak hemen çalışmalara başladık. Şu an itibariyle bize ağaçlandırılması için teslim edilen 3 kısımda yaklaşık 20 hektarlık alanda 10 Aralık 2019-21 Aralık 2020 tarihleri arasında boylu meyve ağaçları ile tüplü ve çıplak köklü fidanlarımızın dikimini tamamladık” dedi.

Özkaya, yeni yerleşkeye dikilmesi için meyve ağaçlarını veren vatandaşlara teşekkür etti.